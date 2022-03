Bundesliga heute: 1. FC Köln - Borussia Dortmund LIVE im TV, Stream & Ticker

Borussia Dortmund will den Titelkampf in der Bundesliga noch einmal spannend machen - dafür muss aber ein Sieg beim 1. FC Köln her.

Bundesliga heute: 1. FC Köln - Borussia Dortmund

Der BVB muss in jedem Fall eine hohe Hürde nehmen, um an Tabellenführer Bayern München dranzubleiben. Köln, mit Hurra-Fußball in die Saison gestartet, lässt immer weniger zu. In den letzten sechs Spielen hielt der FC dreimal die Null.