Anzeige

2. Liga: 1. FC Nürnberg – SG Dynamo Dresden, 1:1 (1:1) Dynamo Dresden bleibt in der Rückrunde ohne Sieg

undefined © undefined

SPORT1

2. Liga: 1. FC Nürnberg – SG Dynamo Dresden, 1:1 (1:1)

Obwohl der Club auf dem Papier der klare Favorit war, kam die Heimmannschaft gegen Dynamo Dresden nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Nürnberg. Und nach den 90 Minuten? Freuen sich eher die anderen. Der 1. FC Nürnberg war im Hinspiel gegen Dresden zu einem knappen 1:0-Sieg gekommen.

Mats Møller Dæhli bediente Fabian Nürnberger, der in der elften Spielminute zum 1:0 einschoss. Der Ausgleich gelang Christoph Daferner, indem er eine Vorlage von Agyemang Diawusie verwertete (41.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es dem Club nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.

Anzeige

Auf siebtem Rang hielt sich Nürnberg in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die zweite Position inne. Der 1. FC Nürnberg belegt mit 46 Punkten den fünften Tabellenplatz. 13 Siege, sieben Remis und sieben Niederlagen hat der Club momentan auf dem Konto.

SG Dynamo Dresden ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal sechs Punkte fuhren die Gäste bisher ein. Mit lediglich 28 Zählern aus 27 Partien steht Dynamo Dresden auf dem Abstiegsrelegationsrang. Dresden verbuchte insgesamt sieben Siege, sieben Remis und 13 Niederlagen.

SG Dynamo Dresden kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit zwei Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet Nürnberg derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.