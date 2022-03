Anzeige

2. Liga: Holstein Kiel – FC Ingolstadt 04, 1:0 (1:0) Störche beenden Negativserie

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von den Störche und dem FCI, die mit 1:0 endete. Kiel wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel war in einem 1:1-Remis geendet und damit ohne einen Sieger geblieben.

Alexander Mühling machte in der 37. Minute das 1:0 von Holstein Kiel perfekt. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich das Heimteam, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Letztendlich gelang es Ingolstadt im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende waren die Störche die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.

Die Leistungssteigerung von Kiel lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo Holstein Kiel einen deutlich verbesserten fünften Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 15 ab. Mit drei Punkten im Gepäck schoben sich die Störche in der Tabelle nach vorne und belegen jetzt den zwölften Tabellenplatz. Neun Siege, sieben Remis und elf Niederlagen hat Kiel derzeit auf dem Konto. Nach vier sieglosen Spielen ist Holstein Kiel wieder in der Erfolgsspur.

Der FC Ingolstadt 04 besetzt mit 15 Punkten einen direkten Abstiegsplatz. Mit nur 22 Treffern stellen die Gäste den harmlosesten Angriff der 2. Liga. Der FCI kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 18 summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und sechs Unentschieden in der Bilanz. Die vergangenen Spiele waren für Ingolstadt nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits sechs Begegnungen zurück.

Über eine sattelfeste Defensive verfügen beide Teams normalerweise nicht: Durchschnittlich 1,67 Gegentreffer der Störche stehen 1,93 beim FC Ingolstadt 04 gegenüber. Im aktuellen Spiel gelang es ersteren aber zur Abwechslung, keinen Gegentreffer zuzulassen.