Biathlon: Lesser zum Abschied starker Vierter

Biathlet Erik Lesser hat im letzten Rennen seiner erfolgreichen Karriere noch einmal geglänzt, das Podest aber knapp verpasst. Der 33-Jährige belegte einen Tag nach seinem sensationellen Sieg in der Verfolgung beim Weltcup-Finale am Holmenkollen im Massenstart über 15 km einen tollen vierten Platz.

Lesser hatte schon vor einigen Wochen nach zwölf Jahren im Weltcup sein Karriereende angekündigt. Der Thüringer gewann drei Medaillen bei Olympia, zwei WM-Titel in Verfolgung und Staffel, sieben WM-Medaillen und sechs Weltcupsiege, davon drei in Einzelrennen.

Die kommende Saison startet Ende November in Kontiolahti. Im Januar steht ein Weltcup in Ruhpolding auf dem Programm. Höhepunkt sind die Weltmeisterschaften in Oberhof vom 6. bis 19. Februar 2023.