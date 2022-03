Club verpasst Anschluss - Ingolstadt kaum noch zu retten

Frankfurt am Main (SID) - Der 1. FC Nürnberg hat den direkten Anschluss an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Der Club kam am 27. Spieltag nicht über ein 1:1 (1:1) gegen Abstiegskandidat Dynamo Dresden hinaus. Mit mehr als einem Bein steht der FC Ingolstadt in der 3. Liga. Das Schlusslicht unterlag 0:1 (0:1) bei Holstein Kiel.