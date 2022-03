Straßer 20. im Saisonfinale - "Extrem gute und coole Saison"

"Das Ergebnis ist bitter, aber das soll einer extrem guten und coolen Saison keinen Abbruch tun. Ich sehe es als megageile Saison, die extrem viel Spaß gemacht hat", sagte Straßer. In der Gesamtwertung, die zum dritten Mal nach 2016 und 2020 der Norweger Henrik Kristoffersen gewann, fiel er von Rang drei auf Platz fünf zurück.

Ein Sieg und zwei dritte Plätze - "darauf kann man aufbauen", meinte Straßer, es gebe aber auch noch Baustellen. "Was mir am meisten Freude bereitet: die Konstanz." Allerdings blieb er auch in vier von zehn Rennen ohne Weltcup-Punkte.