FC Bayern: Kimmichs Fingerzeig an Lewandowski

Beim 4:0-Sieg des FC Bayern gegen Union Berlin erzielte Robert Lewandowski seinen zehnten Pflichtspiel-Doppelpack in dieser Saison. Damit schraubte er sein Tore-Konto in der Bundesliga auf 31 Treffer hoch.

„Wie viele Tore er Jahr für Jahr macht, ist unglaublich“, sagte Joshua Kimmich nach dem Union-Spiel zu SPORT1. In den vergangenen Jahren habe „wenn überhaupt nur Karim Benzema so viele Tore gemacht“ wie der Pole, ergänzte der Mittelfeldspieler: „Das ist schon außergewöhnlich! Er macht ja nicht nur bei einem 5:0 das vierte oder fünfte, sondern erzielt sehr wichtige Tore. Auch in der Champions League.“ (News: Lewandowski peilt weitere Titel an)