Formel 2: Pourchaire gewinnt vor Lawson

Für Pourchaire, 2019 Sieger der deutschen ADAC Formel 4, war es der insgesamt dritte Sieg in der Formel 2. Seit Anfang 2021 ist er dort Stammpilot. Auch für Red-Bull-Junior Lawson (20) ist es das zweite Jahr im Unterbau der Königsklasse, in der Vorsaison fuhr er nebenbei in der DTM - und wurde dort Vizemeister.

Am Samstag hatte Lawson im Sprintrennen von Bahrain bereits den dritten Platz hinter dem Niederländer Richard Verschoor (Trident) und Jehan Daruvala (Indien/Prema) belegt. In der Gesamtwertung liegt er mit 24 Zählern nur einen Punkt hinter Pourchaire.

Am kommenden Wochenende ist die Formel 2 auch in Saudi-Arabien im Rahmenprogramm der Formel 1 am Start. Deutsche Nachwuchspiloten sind in dieser Saison nicht dabei.