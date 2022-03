Ferrari auf Bahrain-Pole: Der schlafende Riese der Formel 1 scheint aufgewacht

Ferrari feiert in Bahrain seine Wiederauferstehung. Den Grundstein dafür legt die Scuderia bereits in der vergangenen Saison. Doch kann Charles Leclerc wirklich Weltmeister Max Verstappen herausfordern?

Ferrari ist zumindest für einen Tag wieder zurück an der Spitze der Formel 1. Charles Leclerc stellte den F1-75 beim Saisonauftakt in Bahrain auf die Pole-Position. (F1-Auftakt in Bahrain am So. ab 16 Uhr im LIVETICKER)