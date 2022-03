Premier League: Bernd Leno feiert Arsenal-Comeback bei "großem Sieg"

Bernd Leno hat nach knapp siebenmonatiger Spielpause in der englischen Premier League ein erfolgreiches Comeback für den FC Arsenal gefeiert.

Nationaltorhüter Bernd Leno hat nach knapp siebenmonatiger Spielpause in der englischen Premier League ein erfolgreiches Comeback für den FC Arsenal gefeiert.

Der frühere Leverkusener, der bei den Gunners nur noch die Nummer 2 ist, hielt das 1:0 (1:0) bei Aston Villa mit einer starken Parade in der Nachspielzeit bei einem Freistoß des einstigen Münchners Philippe Coutinho fest (90.+6).

"Ein großer Sieg und kein Gegentor. Es war großartig, das Trikot mal wieder getragen zu haben", schrieb Leno bei Instagram. Der 30-Jährige vertrat Aaron Ramsdale (Hüftverletzung), der ihm zu Saisonbeginn verdrängt hatte. Nach dem Schlusspfiff nahm ihn Ramsdale in den Arm, seine Teamkollegen gratulierten ihm zu seiner guten Leistung.

Sein bislang letztes Ligaspiel hatte Leno am 28. August bei Manchester City (0:5) bestritten. Für die ersten Länderspiele im WM-Jahr am Samstag gegen Israel und drei Tage darauf in den Niederlanden wurde er nicht berücksichtigt.