Bundesliga: Boss des VfL Bochum beklagt Image-Schaden nach Becherwurf-Eklat

Villis: Reputationsschaden kann man kaum bemessen

Er sieht kein grundsätzliches Problem bei seinem Verein, was derartiges Fan-Verhalten angeht, gesteht aber auch: „Es ist schon auffällig, dass gerade in der letzten Zeit diese Dinge zugenommen haben. Wir werden alles tun, damit das nicht noch einmal vorkommt.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Khedira: „Das finde ich respektlos“

In dem Zusammenhang verwies auch auf den schlechten Ruf, den sich der VfL in der Vergangenheit erworben hat „Union Berlin, Freiburg. Mein Bruder wurde selber Teil dieser Geschichte. Es war sichtbar, dass ein Jugendlicher abgeworfen worden ist, der am Spielfeldrand stand. Das finde ich einfach respektlos.“

Rani Khedira war in dieser Saison mit Union Berlin in Bochum zu Gast, als die Berliner dort mit 1:0 gewannen. Auch damals schon sind einige VfL-Fans negativ aufgefallen, haben Union-Trainer Urs Fischer mit Getränkebechern beworfen.

„Bochum ist immer ein sympathischer Verein gewesen und ich weiß, dass 80-90 Prozent der Fans sympathisch sind“, ließ der Angreifer in seiner Instagram-Story verlauten und ergänzte: „Aber heute war wieder so ein Tag, an dem sich alle Ruhrpott-Asis in Bochum versammelt haben und dachten ‚heute gehen wir mal ins Stadion.‘ Das hat man gemerkt.“