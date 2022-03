Corona: St. Paulis Irvine verpasst WM-Qualifikationsspiele

Wegen eines positiven Coronatests muss Mittelfeldspieler Jackson Irvine vom Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli auf die beiden WM-Qualifikationsspiele der australischen Fußball-Nationalmannschaft am 24. März gegen Japan sowie am 29. März gegen Saudi-Arabien verzichten.

Der Mittelfeldspieler befindet sich aktuell in Hamburg in häuslicher Quarantäne. Aufgrund der Länderspielpause am kommenden Wochenende wird der 29-Jährige voraussichtlich kein Pflichtspiel seines Arbeitgebers verpassen, der Spitzenreiter tritt am 2. April (20.30 Uhr/Sky und Sport1) beim Aufsteiger und Nordrivalen Hansa Rostock an.