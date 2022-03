Reiten: Olympiasiegerinnen führen neuen Dressurkader an

Tokio-Gewinnerin Jessica von Bredow-Werndl und Isabell Werth führen den deutschen Dressur-Olympiakader im WM-Jahr 2022 an.

Tokio-Gewinnerin Jessica von Bredow-Werndl und die siebenmalige Olympiasiegerin Isabell Werth führen den deutschen Dressur-Olympiakader auch im WM-Jahr 2022 an. Von Bredow-Werndl, die Anfang August ihr zweites Kind erwartet und deshalb bei den Weltreiterspielen im selben Monat in Herning/Dänemark fehlen wird, steht mit ihrer Erfolgsstute Dalera und dem Wallach Ferdinand im Kader. Werth ist mit ihrem neuen Paradepferd Quantaz sowie Emilio und Weihegold gelistet.

Die mittlerweile 17-jährige Weihegold, mit der Werth bei Olympia 2016 in Rio Silber im Einzel und Gold mit dem Team gewann, wird beim Weltcupfinale vom 6. bis 10. April in Leipzig aus dem großen Sport verabschiedet. Die Stute wechselt aus Rheinberg zurück in den Stall ihrer Besitzerin Christine Arns-Krogmann ins Oldenburger Land.