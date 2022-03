La Liga: Real Madrid trägt schwarze Trikots im Clasico gegen Barcelona

Real Madrid läuft im eigenen Stadion immer in weiß auf - das war lange ein ungeschriebenes Gesetz. Nun wird sogar im Clásico mit dieser Tradition gebrochen.

Selbst die kleinsten Fußball-Fans wissen, was sie beim Duell der spanischen Spitzenklubs erwartet. Bei der nächsten Auflage am Sonntag wird aber nicht alles wie immer sein. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

Denn obwohl Real zuhause im Estadio Santiago Bernabéu aufläuft, wird die Mannschaft der Königlichen den Rasen nicht in strahlendem Weiß betreten - sondern komplett in Schwarz.

Im Vorfeld der Partie gab der Verein aus der Hauptstadt zusammen mit Sponsor und Ausstatter adidas bekannt, dass der Clásico diesmal in einem Sondertrikot bestritten wird. Als Anlass wurde der 120. Geburtstag von Real angegeben (gegründet wurde Real am 6. März 1902). (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Designer setzt auf schwarzes Trikot

Erstellte wurde das ungewöhnliche Jersey von den Machern der adidas-Marke Y3 - das Logo wird ebenfalls auf dem Trikot zu sehen sein - und Designer Yōji Yamamoto. Bei den Fans wurde die Ankündigung übrigens mit bestenfalls gemischten Gefühlen aufgenommen. Warum man sich ausgerechnet in einem der größten Spiele der Saison vom sonst allgegenwärtigen Weiß abwende, hinterfragte so mancher Anhänger in den Sozialen Medien kritisch.