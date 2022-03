Formel 3: Kleiner Leclerc mit großer Aufholjagd

Wurde am Ende Zweiter: Arthur Leclerc © AFP/SID/LLUIS GENE

Kurz vor dem ersten Formel-1-Showdown des Jahres hat Arthur Leclerc (Monaco) zwei Klassen tiefer das Rennen in Bahrain geprägt.

Der kleine Bruder macht es vor: Kurz vor dem ersten Formel-1-Showdown des Jahres hat Arthur Leclerc (Monaco) zwei Klassen tiefer das Rennen in Bahrain geprägt.

Der Bruder des Ferrari-Piloten Charles Leclerc holte am Sonntagmittag in der Formel 3 nach einer Aufholjagd von Startplatz 13 den bemerkenswerten zweiten Rang.

Am Abend (16.00 Uhr) peilt der große Bruder den Sieg beim Grand Prix an - und wird dabei sogar von der Pole Position starten. Arthur Leclerc musste sich am Ende bloß dem französischen Alpine-Junior Victor Martins geschlagen geben, Dritter wurde der Schweizer Gregoire Saucy (beide ART).