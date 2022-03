Anzeige

Bundesliga: Warum Leipzigs André Silva Eintracht Frankfurt so fehlt Silva: „Kostic ist ein spezieller Spieler“

Gänsehaut! Frankfurts Flitzer-Bubis gehen viral

Christopher Michel

André Silva hat mit 28 Toren einen Rekord bei Eintracht Frankfurt aufgestellt. Die Hessen vermissen den zum RB Leipzig abgewanderten Portugiesen. Bei den Sachsen zeigt der Angreifer ebenfalls seine Qualitäten.

Nach Stotterstart hat André Silva inzwischen bei RB Leipzig seinen Platz gefunden. Zehn Tore in der Bundesliga, drei in der Champions League, dazu jeweils ein Treffer in Europa League und DFB-Pokal. Weil Silva zudem achtmal assistierte, stehen nach 38 Pflichtspielen 23 Torbeteiligungen auf dessen Konto. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Anzeige

Tedesco hat Leipzig in die Spur gebracht

Der Portugiese ist bei seinem neuen Klub zum richtigen Zeitpunkt in Fahrt gekommen. Der Trainerwechsel von Jesse Marsch zu Domenico Tedesco hat ihm dabei unbestritten geholfen. „Wir erzielen jetzt bessere Ergebnisse und viele gute Momente auf dem Platz. Das gesamte Team wird besser und davon profitiert auch jeder einzelne Spieler“, erklärte Silva in einer Medienrunde vor dem Duell gegen Ex-Klub Eintracht Frankfurt. Tabellarisch hat sich dieser Leipziger Schachzug als der richtige erwiesen.

Tedesco übernahm RB nach 14 Spieltagen mit 18 Punkten auf Rang elf stehend. In den zwölf Partien unter dessen Leitung sammelten die Sachsen 26 von 36 möglichen Zählern und belegen inzwischen Platz vier. Der Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale und Europa-League-Viertelfinale (wenngleich kampflos nach Moskaus Aus) kommen noch dazu. Anteil daran hatte immer häufiger Silva, der in diesem Zeitraum sieben Bundesliga-Treffer erzielte. Die Eintracht erhielt im vergangenen Sommer rund 25 Millionen Euro für den Superstar.

Silva schwärmt von Eintracht-Fans – obwohl es Pfiffe gegen ihn gab

Silva hatte alle Vereins-Rekorde geknackt und Klublegende Bernd Hölzenbein überholt. 28 Saisontreffer hatte noch kein Eintracht-Profi vor ihm erzielt. „Ich habe eine gute Zeit in Frankfurt gehabt. Ich pflege noch immer sehr gute Beziehungen zu dem Verein und den Fans“, sagte der 26-Jährige. Duelle mit den Hessen bezeichnete er auf SPORT1-Nachfrage als „immer etwas Besonderes“. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Die Pfiffe gegen ihm aus dem Hinspiel (1:1) nahm er gelassen hin: „Vielleicht erinnern sich die Fans an die guten Zeiten, die wir hatten und pfeifen mich aus, weil ich nicht mehr da bin.“ Die positiven Erfahrungen überwiegen bei Silva: „Am Ende habe ich bei den Fans trotzdem auch einen besonderen Platz, sie haben mich in Frankfurt unterstützt, wir hatten eine gute Zeit.“

Die Kombination Silva und Kostic war herausragend

Diese erfolgreichen zwei Jahre hingen vor allem auch mit dem Frankfurter Powerpaket zusammen. Flanke Filip Kostic und Kopfball André Silva war das Erfolgsrezept schlechthin. Achtmal fanden die Zuspiele von Kostic Angreifer Silva. „Kostic ist ein spezieller Spieler. Ich hatte eine großartige Zeit mit ihm“, sagte der Angreifer.

In Frankfurt jedenfalls wird Silva schmerzlich vermisst. Trainer Oliver Glasner hat zwar gute Lösungen gefunden. Filip Kostic, Jesper Lindström, Daichi Kamada, Winter-Neuzugang Ansgar Knauff und Rafael Borré wirbeln zwar unentwegt und haben starke Phasen. Doch ein Stürmer der Güteklasse Silva fehlt in vorderster Reihe. Gute Szenen verpuffen teilweise, in vielen Partien hat das Team die nötige Durchschlagskraft vermissen lassen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Anzeige

Eintracht vermisst Silva

Zwischen RB und Frankfurt liegen aktuell sieben Punkte – und 18 Treffer. Es sind Nuancen, die die bei der Eintracht fehlen. Silva-Nachfolger Sam Lammers (nur zwei Treffer) jedenfalls konnte diese Lücke nicht annähernd schließen. Auch wenn die Saison der Hessen ordentlich läuft und Leipzig neben der Bundesliga auch in der Europa League noch geärgert werden könnte, steht fest: Ein Silva in Topform garantiert Tore und damit die Chance auf den so ersehnten Einzug in die Königsklasse.

Alles zur Bundesliga bei SPORT1: