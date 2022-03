Bundesliga: Mainz 05 baut die Mega-Rekordserie vom Elfmeterpunkt weiter aus - letzter Fehlschuss 2013

Szalai war der letzte Fehlschütze von Mainz 05

Am 7. April 2013 trat Adam Szalai beim Stand von 0:0 beim 1. FC Nürnberg an. Dem Ungarn versagten nach 28 Minuten allerdings die Nerven, er schoss links am von Raphael Schäfer gehüteten Tor vorbei.

Rekordmann der Mainzer heißt Brosinski

Er knackte am 5. Oktober 2019 in Paderborn den damaligen Bundesliga-Bestwert. 25mal in Serie zappelte ein Elfmeter der Mainzer zu diesem Zeitpunkt im Netz – das gab es in der langen Historie zuvor noch nicht. Seitdem kamen nun elf weitere erfolgreiche Strafstöße hinzu.