Windhorst kritisiert Hertha-Führung: Für Präsident Gegenbauer nur „ein persönliches Spielzeug“

Investor Lars Windhorst hat den Präsidenten des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hart kritisiert. In den letzten Jahren habe sich sein Eindruck verfestigt, dass es für Werner Gegenbauer „sehr stark ein persönliches Spielzeug ist“, sagte Windhorst am Sonntag bei Bild-TV. Ihm sei klar geworden, dass der Präsident „nicht alles nur tut, um den Erfolg des Vereins herbeizuführen“.

Fragen, die er schriftlich an die Finanzgeschäftsführung gestellt habe, "um zu verstehen, was mit dem Geld passiert ist", seien noch nicht detailliert beantwortet worden.

Es sei "schockierend, dass in so kurzer Zeit, so viel Geld, da verbrannt wurde", sagte Windhorst, auch wenn Corona eine Rolle gespielt habe. Wenn man sich die Zahlen anschaue, sei klar, "dass der Verein definitiv neues Geld braucht, um zu überleben". Bei einem Abstieg sei Hertha in "extrem großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten".