Formel 1: Mercedes um Hamilton in Bahrain desolat - was hinter dem F1-Absturz steckt

Vom Dauer-Dominator zur dritten Kraft: Mercedes landet in Bahrain auf dem harten Boden der Tatsachen. Lewis Hamilton spricht sogar von „fundamentalen Problemen“ - doch der Rennkalender macht dem Team Mut.

Im ersten Formel-1-Qualifying 2022 hat Mercedes am Samstag in Bahrain nun aber tatsächlich eine empfindliche Schlappe hinnehmen müssen.

Sieben Zehntelsekunden Rückstand und nur Platz fünf für Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Teamkollege George Russell fehlten als abgeschlagenem Neunten schon 1,658 Sekunden zur Spitze.