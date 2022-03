March Madness: Sensation der Saint Peter's Peacocks elektrisiert die USA

An der Saint Peter's University brach nach dem Coup der Peacocks Ekstase aus © twitter.com/SPUAthletics

Zum ersten Mal sind die Peacocks auf den Weg in die nächste Runde, unter die besten sechszehn Mannschaften, einzuziehen.

Die Saint Peter‘s Peacocks haben sich am Samstag endgültig zum Sensations-Team der diesjährigen March Madness aufgeschwungen: Nach dem Sensationssieg über den an zwei gesetzten Mitfavoriten Kentucky Wildcats haben die Peacocks nun auch die Murray State Racers mit 70:60 ausgeschaltet - und sind in die „Sweet Sixteen“, die letzten 16 des großen NCAA-Turniers der College-Basketballer eingezogen.