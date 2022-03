FC Bayern: Kahn sieht für Lewandowski "keinen Grund" zu gehen

Vorstandschef Oliver Kahn glaubt fest an eine längerfristige Zukunft der Topstars um Weltfußballer Robert Lewandowski beim deutschen Rekordmeister. „Es gibt keinen Grund, den FC Bayern München zu verlassen, hier hat man alle Möglichkeiten. Die Spieler wissen, was sie am Klub haben“, sagte Kahn im Aktuellen Sportstudio des ZDF über die 2023 auslaufenden Verträge von Lewandowski, Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller und Serge Gnabry.