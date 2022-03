Hertha BSC: Investor Windhorst attackiert Präsident Gegenbauer - kündigt Rücktritt an

Lars Windhorst rechnet mit der Hertha-Spitze um Präsident Werner Gegenbauer ab. Gleichzeitig kündigt er einen Rücktritt an - und will dennoch weiter kämpfen.

Am Samstag fährt Hertha BSC einen wichtigen Sieg ein , am Sonntag knallt es dennoch.

Und wie! Investor Lars Windhorst hat die Vereinsführung um Klubpräsident Werner Gegenbauer in bemerkenswerter Offenheit attackiert. „Mir ist klar geworden, dass es unter der Führung von Herrn Gegenbauen nicht möglich ist, als Team etwas zu erreichen“, klagte der 45-Jährige bei Bild TV an. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Windhorst tritt aus Beirat zurück

Erste persönliche Konsequenzen kündigte der Investor auch gleich an. „Ich werde nicht mehr mit Herrn Gegenbauer zusammenarbeiten und aus dem Beirat von Hertha BSC zurücktreten.“ Für den Beirat wolle er künftig einen Vertreter entsenden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Er habe persönlich keine Ansprüche, sich noch mehr in die Belange des Klubs einzumischen. Vielmehr liege es nun an den Mitgliedern, für (personelle) Veränderung zu sorgen. Möglichst schon bei der Mitgliederversammlung im Mai.

Laut Windhorst verliere Gegenbauer auch unter den Fan immer mehr Unterstützer. Die Lage bei der Hertha mache ihm große Sorgen. „Es ist eigentlich fünf nach 12.“ Ein Neustart sei nötig, „auch in der Spitze.“

Windhorst: Was ist mit dem Geld passiert?

Windhorst hat mit der Tennor Group rund 375 Millionen Euro in die Hertha investiert. Zuletzt bezeichnete er sein Engagement bereits als Fehler, den er bereue . Er habe der Finanz-Vorstandschaft schriftlich einige Fragen gestellt, um herauszufinden, „was mit dem Geld passiert ist.“ Er würde dies selber gerne verstehen. Eine Antwort habe er bisher nicht erhalten.

Es sei „schockierend, dass so viel Geld ausgegeben und verbrannt wurde.“ Dies sei sicherlich zum Teil auch der Pandemie geschuldet gewesen, mit seinem Investment habe Hertha aber eigentlich gute Voraussetzungen gehabt. „Wenn Sie sich die Zahlen anschauen - die, die auch öffentlich zugänglich sind - sieht man, dass der Verein wieder Geld braucht, um zu überleben.“

So denkt Windhorst über Klinsmann

Die wirtschaftliche Situation müsse verbessert werden. Von seiner Seite werde es „mit dieser Führung“ aber kein neues Investment geben. „Aber ich würde mit Sicherheit in der ersten und auch in der zweiten Liga neues Kapital investieren, wenn gute Leute wieder in der Vereinsspitze sind.“