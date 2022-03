Felix Magath erklärt Hertha-Coaching aus Hotelzimmer - und lernt Lars Windhorst kennen

„Ich war verbunden und im Grunde auf Ballhöhe“, erklärte der 68-Jährige in einer Schalte bei Bild Live. Angesprochen auf Köln-Trainer Steffen Baumgart, der mit seinen emotionalen Szenen in seiner Trainer-Quarantäne für Aufsehen gesorgt hatte , meinte er: „Ich habe auf meinem Trainerstuhl gesessen und das Bild in Ruhe angeguckt. Ich war voll konzentriert.“In der Sendung lernte er auch Hertha-Investor Lars Windhorst kennen, der vor Ort zu Gast war. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Vielen Dank an Sie, dass Sie in dieser schwierigen Phase die Mannschaft übernommen haben. Ich freue mich sehr, dass Sie an Bord sind“, erklärte Windhorst an Magath gerichtet. (News: Windhorst attackiert Hertha-Boss)