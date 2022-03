MotoGP: Marc Marquez nach schwerem Sturz im Krankenhaus - Startverbot!

Der sechsmalige MotoGP-Weltmeister Marc Marquez sorgt in Indonesien für einen Schreckmoment und muss ins Krankenhaus. Er erhält Startverbot.

Der Spanier war in einer Kurve von seiner Honda geschleudert und danach sichtlich angeschlagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der sechsmalige Weltmeister eine Gehirnerschütterung erlitten und kann nicht an den Start gehen.