Premiere in Indonesien: Schrötter geht leer aus

Motorrad-Pilot Marcel Schrötter hat bei seiner Premiere in Indonesien die Punkteränge verpasst. Nach seinem schwachen Qualifying (22.) musste sich der 29-Jährige auf dem neuen Pertamina Mandalika Circuit im verkürzten Moto2-Rennen mit dem 16. Platz begnügen, nur bis Rang 15 gibt es WM-Zähler.

Schrötter war beim WM-Auftakt in Katar kurz nach einem Eingriff wegen einer Fraktur an einem Mittelhandknochen der linken Hand Zehnter geworden. Ins Rennen in Indonesien ging er nach eigenen Angaben mit „circa 80 Prozent Fitness“.