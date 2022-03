Boxen: Baraou holt IBO-Gürtel und träumt vom WM-Kampf

Beim großen Boxabend in Berlin hat sich Abass Baraou den ersten Gürtel seiner Karriere gesichert. Die Lokalmatadorin Sophie Alisch feiert einen starkes Comeback.

Baraou lässt Fähigkeiten aufblitzen

Der gebürtige Aalener drückte von Beginn aufs Tempo gegen den Argentinier. Er setzte einen Treffer nach dem anderen und schickte in der dritten Runde dann seinen Kontrahenten auf die Matte.

In der sechsten Runde schickte der 27-Jährige dann Chaves mit einem Leber-Hacken erneut zu Boden. Der Ringrichter entschied daraufhin auf technischen K.O. und besiegelte damit den Titelgewinn von Baraou.

Damit rückt ein möglicher WM-Gürtel für ihn immer näher. „Er wird in den Top fünf bei den Weltverbänden stehen. Deswegen geht es dieses Jahr Richtung WM, am besten in Berlin“, erläuterte sein Promoter Kalle Sauerland.