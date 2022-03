Markus Anfang & Impfbetrug: Ex-Werder-Coach erklärt sich

Im Aktuellen Sportstudio des ZDF erklärte der frühere Bundesliga-Trainer: „Ich will mich für das entschuldigen, was ich gemacht habe, ich bin meiner Vorbildfunktion nicht gerecht werden. Ich habe viele Menschen getäuscht und belogen, ich habe meiner Familie einen sehr großen Schaden zugefügt.“

Markus Anfang über Impfbetrug

Die Sorge, seinen Job zu verlieren, wenn er nicht geimpft wäre, habe ihn zu seiner Handlung getrieben: „Denn bei jedem Positivtest wäre man 14 Tage in Quarantäne geschickt worden. Und man kann schließlich nicht positiv zu Hause sitzen und eine Mannschaft führen. Was hätte ein Verein wie Werder machen sollen, wenn ich permanent in eine solche Situation geraten wäre?!“

Angst vor Impfung - Sorge wegen Vater und Familienhistorie

Er fügte an mit Blick auf gesundheitliche Vorbedingungen und eine gewisse familiäre Historie: „Mein Vater steht dafür ist, was in dieser Familie ist. Als ich damals Trainer in Köln war, ist er in Duisburg auf der Tribüne umgefallen, hatte einen sehr schweren Herzinfarkt, war mehr tot als lebendig, ist neunmal wiederbelebt worden.“