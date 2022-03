Anzeige

FC Bayern: Spott-Gesänge für Bayern-Fans gegen Union - sogar Nagelsmann übt Kritik Nagelsmann kritisiert Bayern-Fans

Nagelsmann: "Grundsätzlich hat man einen Torwart, dass er mal einen Ball hält"

Kerry Hau

Der FC Bayern legt im Titelrennen mit Borussia Dortmund vor, die Stimmung in der Allianz Arena hält sich beim 4:0 gegen Union Berlin aber in Grenzen. Sogar Julian Nagelsmann übt hinterher Kritik.

Mini-Ergebniskrise beendet!

Nach zwei Liga-Unentschieden gegen Bayer Leverkusen (1:1) und die TSG Hoffenheim (1:1) feierte der FC Bayern am Samstag einen klaren 4:0-Sieg über Union Berlin – ein wichtiger Schritt in Richtung zehnter Meisterschaft in Folge. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Doch die Stimmung in der Allianz Arena war alles andere als meisterlich. Von den 35.000 Zuschauern – Rekord in diesem Kalenderjahr – waren nahezu ausnahmslos die rund 1.500 mitgereisten Gäste-Fans aus Berlin zu hören.

Und die sangen angesichts der kaum vernehmbaren Bayern-Anhänger im Laufe der zweiten Halbzeit sogar spöttisch „Für ein Heimspiel seid ihr ganz schön laut“ und „Ohne Union wär‘ hier gar nix los“. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Nach dem Spiel auf die dürftige Stimmung in der Arena angesprochen, räumte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann kritisch ein: „Es kann lauter sein im Stadion. Wir freuen uns, wenn alle Fangruppierungen wieder da sind und uns voll anfeuern.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Zum Hintergrund: Von den Bayern-Ultras fehlt in der Arena weiterhin jede Spur. Zu Saisonbeginn hatten sich Gruppierungen aus der Südkurve wie „Schickeria“ aufgrund der geltenden Corona-Vorgaben gegen eine Rückkehr in die Arena ausgesprochen. Erst bei einer Vollauslastung (75.000 Zuschauer) werde man wieder in die Kurve gehen und die Mannschaft unterstützen.

Bayern-Ultras weiterhin nicht in der Allianz Arena

In einer aktuellen Stellungnahme der Bayern-Ultras vom 9. März heißt es: „Die Einschränkungen der vergangenen Monate dürfen die Pandemie nicht überdauern. Die letzten zwei Jahre Fußball waren alles, nur nicht unsere Normalität und dürfen auch niemals dazu werden!“

"Das war knapp!" Schreckmoment für Kimmich

In den zwei Jahren Corona-Pandemie war die Arena nur einmal voll – im November 2021 beim 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg. Jetzt müssen die Bayern-Fans bis auf das Heimspiel am 9. April gegen den FC Augsburg warten. Dann ist den aktuellen Regularien in Bayern zufolge eine Vollauslastung wieder möglich.

Nagelsmann wird‘s freuen! Nach dem Union-Spiel dankte der 34-Jährige zwar auch den Fans, die seine Mannschaft anfeuerten, gab gleichzeitig aber zu verstehen: „Man wünscht sich natürlich immer, dass es maximal frenetisch ist. Das kriegen wir auch sicherlich wieder hin.“

