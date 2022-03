Nach 67 Minuten Überzahl: Werder gewinnt gegen Darmstadt

Bundesliga-Absteiger Werder Bremen ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zurück in die Erstklassigkeit gelungen.

Bundesliga-Absteiger Werder Bremen ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zurück in die Erstklassigkeit gelungen. Begünstigt von einer 67-minütigen Überzahl gewann die Mannschaft von Trainer Ole Werner das Zweitliga-Topspiel gegen Darmstadt 98 mit 1:0 (0:0) und schloss damit nach Punkten zum Tabellenführer FC St. Pauli auf. Mit drei Zählern Rückstand nehmen die Hessen den dritten Platz ein.

Den siegbringenden Treffer erzielte Niclas Füllkrug in der 52. Minute. Bei seinem 14. Saisontreffer wurde der Bremer Angreifer von seinem Sturmkollegen Erin Dinkci mustergültig freigespielt.

Erst nach dem Platzverweis fanden die Norddeutschen besser in die Partie. Füllkrug scheiterte in der 26. und 29. Minute jeweils aus kurzer Distanz an Marcel Schuhen. Der 98-Torhüter war auch bei einem Distanzschuss von Felix Agu (45.+1) auf dem Posten.