NFL: Rams verlängern mit Stafford - Kommt der nächste Superstar?

Quarterback Matthew Stafford unterschreibt einen neuen Vertrag und bleibt so nun bis 2026 in der Stadt der Engel.

Laut NFL-Insider Ian Rapoport soll Stafford dabei bis zu 160 Millionen Dollar verdienen können, 135 Millionen Dollar sind dabei garantiert. Damit steigt er zu einem der Top-Verdiener in der NFL auf.

Der 34-Jährige war im vergangenen Jahr per Trade von Detroit Lions gekommen und führte das Team sofort zum ersten NFL-Titel seit 2000.

Holen die Rams einen weiteren Superstar?

Die Vertragsverlängerung hat aber auch eine anderen Hintergrund, denn die Rams haben damit für diese Saison mehr Cap Space. Am Sonntag wäre sein Roster-Bonus von zehn Millionen Dollar fällig gewesen und damit dem Team wichtigen Handlungsspielraum für die Free Agency genommen. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

So oder so untermauern die Rams damit, dass sie auch in der Zukunft um den Super Bowl mitspielen wollen.