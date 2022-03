Hallen-WM: Sprinter Jacobs gewinnt Gold vor Coleman

Olympiasieger Lamont Marcell Jacobs hat das Sprint-Duell gegen 100-m-Weltmeister Christian Coleman bei der Hallen-WM denkbar knapp für sich entschieden. Der Italiener sicherte sich mit der Weltjahresbestleistung von 6,41 Sekunden über die 60 m die Goldmedaille in Belgrad vor dem zeitgleichen US-Amerikaner Coleman, der erst im Januar sein Comeback nach einer Anti-Doping-Sperre gegeben hatte. Bronze ging an dessen Landsmann Marvin Bracy (6,44 Sekunden).

Coleman, der mit 6,34 Sekunden den Hallen-Weltrekord hält, war zu Beginn des Jahres bei den Millrose Games in New York erstmals nach 18 Monaten Sperre wieder gestartet. Drei "Verstöße gegen die Meldepflicht" hatten Coleman zuletzt unter anderem die Teilnahme an den Sommerspielen in Tokio gekostet, wo sich Jacobs Gold sicherte.