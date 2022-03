Bundesliga: Christian Streich sorgt gegen Greuther Fürth für einen Lacher

Abraham mit Bodycheck gegen Christian Streich

Der Freiburg-Trainer weiß, wie schnell so etwas passieren kann. Unvergessen ist eine Szene aus der Saison 2019/20, als der damals in Diensten von Eintracht Frankfurt spielende David Abraham den 56-Jährigen per Bodycheck aus dem Weg räumte.

„Ich hab‘ ihn gsehe, er isch halt ein emotionaler und wilder Spieler. Ich kenne ihn von seiner Zeit in Basel, des isch net weit von uns weg, da habe ich ihn oft gesehe“, berichtete er damals im badischen Dialekt, wie er die Szene wahrgenommen hatte und fügte hinzu: „Dann kommt er also, aber er kam so schnell. Der Ball isch an mir vorbeigrollt und dann hat er mich, bumm, über de‘ Hufe grannt. Dann sind leider natürlich alle Spieler aufgesprunge, aber ich bin sofort wieder hoch, weil ich ja keinen Bock auf des ganze Theater hab‘.“