FC Bayern: Manuel Neuer überflügelt Oliver Kahn mit Bundesliga-Rekord

Manuel Neuer sorgt für eine Bundesliga-Bestmarke, toppt damit Oliver Kahn. Ohnehin sind in dem Ranking gleich drei Akteure des FC Bayern vorn.

Manuel Neuer hat einen Siegrekord in der Fußball-Bundesliga aufgestellt.

Damit zieht Neuer an Bayerns Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn (310 Siege) vorbei.

Neuer mit Bundesliga-Bestmarke nun vor Kahn

Seinen ersten Sieg feierte Neuer bei seinem Bundesligadebüt mit Schalke 04 am 19. August 2006 gegen Alemannia Aachen (1:0). Für Königsblau lief der Schlussmann 156-mal auf, bevor er im Sommer 2011 zum deutschen Rekordmeister wechselte.

Neuers Teamkollegen Thomas Müller (298 Siege in 409 Spielen) und Robert Lewandowski (270 Siege in 377 Spielen) belegen in der Liste die Plätze drei und fünf.