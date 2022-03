Bundesliga: FC Bayern München – 1. FC Union Berlin, 4:0 (3:0)

Der FCB setzte sich standesgemäß gegen Union mit 4:0 durch. Damit wurden die Bayern der Favoritenrolle vollends gerecht. Im Hinspiel hatte die Heimmannschaft keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 5:2 gewonnen.

Durch diese Niederlage fällt der 1. FC Union Berlin in der Tabelle auf Platz neun zurück. Die Gäste verbuchten insgesamt zehn Siege, acht Remis und neun Niederlagen.

Mit insgesamt 63 Zählern befindet sich der FCB voll in der Spur. Die Formkurve von Union dagegen zeigt nach unten.

In zwei Wochen, am 02.04.2022, treten die Bayern beim Sport-Club Freiburg an, während der 1. FC Union Berlin einen Tag früher den 1. FC Köln empfängt.