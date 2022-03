FC Bayern: Tanguy Nianzou erzielt Premierentor - Hasan Salihamidzic feiert

Problemfall Upamecano? "Geht nicht spurlos an ihm vorbei"

Der 19 Jahre alte Franzose, der wegen der Ausfälle von Niklas Süle und Benjamin Pavard in die Startelf gegen Union Berlin gerutscht war, erzielte gegen die Eisernen sein Premierentor für den FC Bayern.

Nach einer Ecke von Joshua Kimmich stieg Nianzou im Strafraum am höchsten und köpfte den Ball in der 25. Minute in die rechte untere Eck. Union-Torhüter Andreas Luthe war mit der Hand noch dran, konnte das zwischenzeitliche 2:0 aber nicht verhindern. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)