Bundesliga: VfB Stuttgart – FC Augsburg, 3:2 (1:2)

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Augsburg an diesem 27. Spieltag. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Der FCA hatte einen klaren 4:1-Sieg gefeiert.

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel. André Hahn traf in der fünften Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Iago Amaral Borduchi. In der 43. Minute erzielte Waldemar Anton nach einer Vorlage von Borna Sosa den Ausgleich. Kurz vor der Pause traf Michael Gregoritsch nach Vorarbeit von Arne Maier für Augsburg (45.). Der FC Augsburg führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Omar Khaled Mohamed Marmoush traf zum 2:2 zugunsten des VfB (78.). Nach Vorlage von Omar Khaled Mohamed Marmoush ließ Tiago Barreiros de Melo Tomás den dritten Treffer der Heimmannschaft folgen (84.). Am Ende verbuchte Stuttgart gegen den FCA einen Sieg.