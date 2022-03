Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – DSC Arminia Bielefeld, 4:0 (1:0)

Im ersten Durchgang hatte Mainz etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. Letztlich feierte der 1. FSV Mainz 05 gegen Bielefeld nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der FSV in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Elf Siege, fünf Remis und elf Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto.

DSC Arminia Bielefeld fiel auf Platz 17 und ist somit auf einem direkten Abstiegsplatz angekommen. Insbesondere an vorderster Front liegt bei den Gästen das Problem. Erst 22 Treffer markierte die Arminia – kein Team der Bundesliga ist schlechter. Fünf Siege, zehn Remis und zwölf Niederlagen hat Bielefeld momentan auf dem Konto. Die vergangenen Spiele waren für DSC Arminia Bielefeld nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

In zwei Wochen, am 03.04.2022, tritt Mainz bei Borussia Mönchengladbach an, während die Arminia einen Tag früher den VfB Stuttgart empfängt.