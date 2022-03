Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth – Sport-Club Freiburg, 0:0 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Am Ende sicherte sich Fürth mit diesem 0:0 einen Zähler.

Das Heimteam muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Trendkurve von SpVgg Greuther Fürth geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 18, mittlerweile hat man Platz 14 der Rückrundentabelle inne. Mit lediglich 15 Zählern aus 27 Partien steht die SpVgg auf einem Abstiegsplatz. Im Angriff weist Fürth deutliche Schwächen auf, was die nur 24 geschossenen Treffer eindeutig belegen. SpVgg Greuther Fürth verbuchte insgesamt drei Siege, sechs Remis und 18 Niederlagen.

Ein Punkt reichte dem Sport-Club Freiburg, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 45 Punkten steht der SC auf Platz vier. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil von Freiburg ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 29 Gegentore zugelassen hat. Zwölf Siege, neun Remis und sechs Niederlagen hat der Sport-Club Freiburg momentan auf dem Konto.

Die SpVgg kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit drei Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet der SC derzeit auf einer Welle des Erfolges. Drei Siege und zwei Remis heißt hier die jüngste Bilanz.