Dämpfer in Fürth: Freiburg lässt Punkte liegen

Der SC Freiburg hat im Kampf um die Champions League überraschend Punkte liegen lassen. Beim designierten Absteiger SpVgg Greuther Fürth blieb die Mannschaft von Trainer Christian Streich zwar im sechsten Bundesliga-Spiel in Folge unbesiegt, kam aber nicht über ein 0:0 hinaus. Am Sonntag könnte Freiburg damit von RB Leipzig von Platz vier verdrängt werden.

Das Kleeblatt schien unbeeindruckt von der krachenden Niederlage gegen Leipzig (1:6) am Wochenende zuvor, zeigte offensiv auch gute Ansätze und wäre fast durch Timothy Tillmann in Führung gegangen. Der Angreifer scheiterte aus spitzem Winkel am Freiburger Schlussmann Mark Flekken (28.). Wie so oft fehlte es den Fürthern bei ihren Vorstößen am und im Strafraum an Kaltschnäuzigkeit und Durchsetzungsvermögen.