Bundesliga: Hertha BSC Berlin jubelt - Felix Magath nicht an der Seitenlinie

Am 27. Spieltag gelingt Hertha BSC Berlin im ersten Spiel unter Neu-Coach Felix Magath ein Befreiungsschlag. Der Trainer selbst kann allerdings nicht an der Seitenlinie sein Debüt feiern.

Magath selbst konnte den Erfolg jedoch nicht an der Seitenlinie bejubeln, da er positiv auf Corona getestet wurde und deshalb aus dem Hotelzimmer das Spiel verfolgen musste. Für ihn stand Co-Trainer Mark Fotheringham in der Verantwortung. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Niklas Stark erlöst Berlin nach VAR-Entscheidung

So ging es mit der erlösenden 1:0-Führung in die Kabine und der Ex-Herthaner Änis Ben-Hatira machte bei Sky die Bedeutung eines Erfolgs an diesem Tag klar: „Es geht ums Überleben, für die Stadt, die Fans und den Verein selber. Man muss bis zum letzten Spieltag zittern. Da kommen noch einige schwere Gegner, daher wäre es schon gut, heute mit drei Punkten zu starten.“

Drei Treffer nach Standards

Für den Sieg gegen Hoffenheim war Magath jedenfalls nicht zu spät gekommen. Auch im zweiten Durchgang zeigte sich die Alte Dame in allen Belangen aufmerksam und gestattete bemühten Hoffenheimern nur wenig in der Offensive.

Felix Magath meldet sich per Facetime

Zudem habe Magath die Mannschaft perfekt auf das Team eingestellt. Trotz seiner coronabedingten Abwesenheit war der Trainer per Facetime zugeschaltet. „Ich weiß gar nicht, ob ich das alles sagen darf“, erklärte er auf Nachfrage, um dann fortzufahren: „Herr Magath war vor dem Spiel auch per Facetime kurz bei uns und hat uns gute Worte mit auf den Weg gegeben.“ Und auch in der Halbzeit hatte er sich nochmal bei der Mannschaft gemeldet: „Die Halbzeit war ruhig, er hat uns runtergebracht und wusste genau, was er sagt.“