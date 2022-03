Formel 1: Leclerc holt erste Pole Position des Jahres

Leclerc startet in Bahrain von der Pole Position © AFP/SID/GIUSEPPE CACACE

Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat sich die erste Pole Position des Jahres gesichert. Der Monegasse gewann das Qualifying zum Großen Preis von Bahrain, am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/Sky) wird er vor Weltmeister Max Verstappen im Red Bull und seinem Teamkollegen Carlos Sainz ins Rennen starten.

Für Leclerc ist es die zehnte Pole seiner Karriere, für Ferrari die erste seit dem Grand Prix in Aserbaidschan im vergangenen Juni. Rekordweltmeister Lewis Hamilton stellte den schwächelnden Mercedes auf Rang fünf, sein neuer Teamkollege George Russell wurde nur Neunter.

Aston Martins Ersatzpilot Nico Hülkenberg, der den an Corona erkrankten Sebastian Vettel ersetzt, verpasste den zweiten Abschnitt des Qualifyings knapp und holte Rang 17. Damit war der Rheinländer aber auf Anhieb schneller als Teamkollege Lance Stroll (19.), obwohl er im freien Training am Freitag erstmals in diesem Auto gesessen hatte.