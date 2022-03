2. Liga: Fortuna Düsseldorf – Hamburger SV, 1:1 (0:0)

Jeweils einen Punkt holten Fortuna Düsseldorf und der Hamburger SV an diesem Samstag. Ein 1:1-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Im Hinspiel waren die Kontrahenten mit einem 1:1 auseinandergegangen und hatten sich die Punkte geteilt.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Fortuna und den HSV ohne Torerfolg in die Kabinen. Lange verbuchte keine der Mannschaften ein Tor für sich, bis Fortuna Düsseldorf in Minute 84 den Ball schließlich ins gegnerische Netz beförderte. Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Glatzel für den Hamburger SV zum 1:1 traf (92.). Am Ende stand es zwischen Düsseldorf und dem HSV pari.