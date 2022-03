3. Liga: TSV Havelse – SC Verl, 1:3 (0:2)

Lukas Petkov stellte die Weichen für die Gäste auf Sieg, als er in Minute zwölf mit dem 1:0 zur Stelle war. In der 34. Minute erhöhte Leandro Putaro auf 2:0 für den SC Verl. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Der dritte Streich von Verl war Niko Ochojski vorbehalten (66.). Wenige Minuten später verkürzte das Heimteam auf 1:3 (82.). Im Endeffekt kassierte Havelse gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf eine schmerzliche Niederlage.

56 Gegentreffer hat der TSV Havelse mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 3. Liga. Havelse nimmt mit 22 Punkten den 20. Tabellenplatz ein. Im Angriff des TSV Havelse herrscht Flaute. Erst 25-mal brachte Havelse den Ball im gegnerischen Tor unter. Nun musste sich der TSV Havelse schon 19-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und sieben Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die vergangenen Spiele waren für Havelse nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits sechs Begegnungen zurück.

Der TSV Havelse hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 02.04.2022 gegen Eintracht Braunschweig. Das nächste Spiel von Verl findet in zwei Wochen statt, wenn man am 29.03.2022 den FSV Zwickau empfängt.