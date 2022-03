2. Liga: SV Sandhausen – FC Hansa Rostock, 0:1 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Simon Rhein bediente John Verhoek, der in der 48. Spielminute zum 1:0 einschoss. Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte FC Hansa Rostock einen dreifachen Punktgewinn gegen Sandhausen.

Rostock setzte sich mit diesem Sieg von den Sandhäuser ab und nimmt nun mit 34 Punkten den zehnten Rang ein, während Sandhausen weiterhin 30 Zähler auf dem Konto hat und den 15. Tabellenplatz einnimmt. Zuletzt lief es erfreulich für FC Hansa Rostock, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

In zwei Wochen, am 03.04.2022, tritt der SV Sandhausen beim SV Werder Bremen an, während die Hansa einen Tag früher den FC St. Pauli empfängt.