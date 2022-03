3. Liga: 1. FC Saarbrücken – Hallescher FC, 2:1 (2:0)

Saarbrücken errang am Samstag einen 2:1-Sieg über Halle. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für den 1. FC Saarbrücken. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das der Gastgeber letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Robin Scheu bediente Lukas Boeder, der in der 22. Spielminute zum 1:0 einschoss. Julian Günther-Schmidt erzielte in der 26. Minute das 2:0, indem er auf Zuspiel von Dominik Ernst vollendete. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Saarbrücken. Kurz darauf bereitete Niklas Kreuzer das 1:2 von Hallescher FC durch Elias Huth vor (64.). Das I-Tüpfelchen auf den enttäuschenden Auftritt der Gäste setzte Niklas Landgraf, der in der 72. Minute die Ampelkarte für sich reklamierte. Obwohl dem 1. FC Saarbrücken nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Halle zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.