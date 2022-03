Schalke bleibt oben dran - HSV stolpert beim Ex-Coach

Schalke 04 bleibt am Spitzentrio der 2. Liga dran, der Hamburger SV hingegen droht wie in den vergangenen Spielzeiten im Saisonendspurt abzuschmieren.

Schalke 04 bleibt am Spitzentrio der 2. Fußball-Bundesliga dran, der Hamburger SV hingegen droht wie in den vergangenen drei Spielzeiten im Saisonendspurt abzuschmieren. S04 feierte am 27. Spieltag ein 2:1 (1:0) gegen Hannover 96 und liegt vor dem Topspiel zwischen Werder Bremen und Darmstadt 98 (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) nur einen Punkt hinter dem Aufstiegsrelegationsplatz. Der HSV rettete bei seinem Ex-Trainer Daniel Thioune und Fortuna Düsseldorf ein 1:1 (0:0) und hat bereits fünf Zähler Rückstand auf die Königsblauen.

Am 54. Geburtstag des neuen Schalke-Trainers Mike Büskens trafen der Japaner Ko Itakura (43.) und Rodrigo Zalazar (54.) vor 55.000 Zuschauern für die Knappen, die den dritten Sieg in den letzten fünf Spielen feierten. Cedric Teuchert (50.) hatte das zwischenzeitliche 1:1 für die Niedersachsen erzielt. Ohne den neuen Chefcoach - Büskens fehlte aufgrund einer Corona-Infektion - hatte Schalke vor Wochenfrist beim Schlusslicht FC Ingolstadt einen 3:0-Erfolg gelandet.

Der HSV hat zwar noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, doch die Leistung im vierten sieglosen Zweitligaspiel in Folge war alles andere als ansprechend. Die Rothosen verzeichneten zwar deutlich mehr Ballbesitz, Düsseldorf aber kam zu den besseren Chancen. So trafen Edgar Prib (14.) und Emmanuel Iyoha (45.) nur Aluminium. Erst in der Schlussphase kam Robert Glatzel wie aus dem Nichts zur ersten dicken HSV-Gelegenheit (76.). Auf der Gegenseite erzielte der eingewechselte Kapitän Adam Bodzek (85.) den verdienten Führungstreffer, Glatzel (90.+3) gelang der glückliche Ausgleich.