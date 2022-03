Biathlon: Erik Lesser triumphiert mit perfekter Schießleistung in Oslo-Verfolgung

Erik Lesser feiert auf seiner letzten Weltcup-Station einen großen Sieg. In der Verfolgung von Oslo gelingt dem Routinier eine perfekte Schießleistung.

Beim Weltcup-Finale in Oslo raste der 33-Jährige mit einer fehlerfreien Schießleistung zum Sieg in der Verfolgung über 12,5 km.

Im vorletzten Rennen seiner Karriere verwies der Deutsche am Holmenkollen Quentin Fillon Maillet aus Frankreich (1/+9,4 Sekunden) und dem Norweger Sturla Holm Lägreid (3/+22,7) auf die Plätze.

Lesser wird am Sonntag nach dem Massenstart seine Karriere beenden. „Es ist ein Sieg, es war ein tolles Rennen - aber was das jetzt für eine Bedeutung hat, kann ich noch gar nicht so richtig sagen“, meinte er nach seinem Triumph beim ZDF.