Schalke-Sieg am 54. Geburtstag von Coach Büskens

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 hat dem neuen Coach Mike Büskens an dessen 54. Geburtstag das passende Geschenk bereiten können. Die Königsblauen feierten gegen Hannover 96 einen 2:1 (1:0)-Erfolg und belegen weiterhin den vierten Tabellenplatz. Für die Niedersachsen war es die dritte Pleite in der 2. Liga in Folge.