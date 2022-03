Bundesliga heute: FC Bayern München - Union Berlin LIVE im TV, Stream & Ticker

Kann der FC Bayern München nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge wieder dreifach punkten? Am 27. Spieltag der Bundesliga empfängt das Team von Julian Nagelsmann Union Berlin. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bundesliga heute: FC Bayern München - Union Berlin

Bei den Münchenern kehrt Leon Goretzka nach langer Verletzungspause zurück in den Kader, jedoch fällt Niklas Süle, zuletzt der stabilste Spieler in der wackligen Abwehr des Rekordmeisters, mit einem Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel längere Zeit aus. Zudem wurde Benjamin Pavard positiv auf das Corona-Virus getestet. Der 25 Jahre alte Franzose befinde „sich in häuslicher Isolation, es geht ihm gut.“ Wie lange Pavard in Isolation bleiben muss, ist vorerst unklar. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)