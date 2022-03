RB Leipzig fordert 21 Millionen Euro von Leeds United für Jean-Kévin Augustin

Last Minute! Angelinos Strahl rettet RB

RB Leipzig hat am Dienstag in einer vierstündigen Sitzung noch einmal beim internationalen Sportgericht CAS vorgesprochen und unterstrichen, dass der Verein im Transfer-Streit mit Leeds United um Jean-Kévin Augustin auf 21 Millionen Euro Ablösesumme wartet. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Augustin: FIFA gab Leipzig Recht

„Warum Leeds so agiert wie sie agieren, kann ich schlecht beurteilen. Ich wiederhole nochmal: Als damals die Verträge geschlossen wurden, waren alle bei Bewusstsein, die Verträge sind eindeutig. Ich hoffe auf schnelle Lösung, denn da steckt auch ein Spieler und ein Mensch dahinter“, sagte der ehemalige Leipziger Sportdirektor Markus Krösche schon im September 2020.

„RB Leipzig hat seine Punkte heute in der Anhörung vor dem CAS nochmals deutlich hinterlegt. Wir sehen uns nach wie vor im Recht und blicken der schriftlichen Urteilsverkündung daher sehr zuversichtlich entgegen“, sagte Florian Scholz, Kaufmännischer Leiter Sport, nun. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Bei dem Konflikt zwischen den beiden Klubs geht es um einen Leihvertrag. In der Saison 2019/2020 hatten die Sachsen den Franzosen an den damaligen Zweitligisten in England verliehen. (NEWS: Augustin bei Leipzig und Leeds gescheitert)